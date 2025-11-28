ЗМІ: в ЄС підозрюють, що Бельгія має прихований мотив, блокуючи використання росактивів

В країнах ЄС непублічно звинувачують уряд Бельгії на чолі з Бартом де Вевером в тому, що він не розкриває повною мірою, що він робить з податковими доходами від заморожених російських активів, які зберігаються на території країни.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

П’ять дипломатів з різних європейських країн вважають, що Бельгія, блокуючи схему з "репараційною позикою" Україні, може переслідувати другорядну мету, утримуючи кошти у своїй юрисдикції, оскільки податки від них надходять до національного бюджету країни.

За їхніми словами, Бельгія порушує міжнародне зобов'язання, ухвалене минулого року, розкрити інформацію про те, що вона робить з податками від заморожених росактивів, які повинні піти Україні.

Дипломати заявили, що ці гроші, як і раніше, надходять до національного бюджету Бельгії, тому неможливо визначити, чи виконує Брюссель повною мірою свої зобов'язання перед Києвом. Бельгія категорично заперечує, що робить щось неправомірне.

Співрозмовники зазначили, що якщо Бельгія продовжить відмовлятися від використання росактивів на користь України, країни-члени ЄС будуть все частіше використовувати зустрічі напередодні саміту Європейської ради, щоб поставити питання про те, чи отримує Бельгія прибуток від податкових надходжень або затримує виплати Україні.

Вони також запитують, чи використовує Бельгія регулярні податкові надходження для підтримки України, як це роблять інші європейські країни, чи просто покладається на податки з російських активів.

"З огляду на це постійне зволікання, виникає питання, чи дійсно зрозуміло, що на кону стоїть безпека Європи. А з огляду на дані, є сумніви, чи виконує Бельгія свою обіцянку надіслати до України надзвичайні податкові надходження", – сказав один з дипломатів ЄС.

Ці гроші важко відстежити, але дипломати, які ставлять під сумнів ці цифри, посилаються на такі джерела, як Кільський інститут, який оцінює загальний обсяг допомоги Бельгії Україні в 3,44 млрд євро з початку війни до 31 серпня 2025 року. Для порівняння: податок з російських активів тільки в 2024 році склав 1,7 млрд євро.

В уряді Бельгії відкинули критику дипломатів, заявивши, що всі податки, отримані від російських резервів були "спрямовані" Україні.

"Бельгійський уряд зобов'язався виділити всі доходи від корпоративного податку з процентного доходу від заморожених активів Росії в Euroclear на підтримку України. На 2025 рік ці доходи наразі оцінюються приблизно в 1 млрд євро", – сказав бельгійський посадовець.

В уряді наголосили, що гроші, виплачені Україні, походять з джерел федерального уряду Бельгії, а не з податку на активи.

"Окрім повного використання корпоративного податку на надприбутки, який повністю використовується для військової підтримки України, федеральний уряд Бельгії з 2022 року надав Україні військову та іншу допомогу на суму трохи менше ніж 1 мільярда євро", – зазначив бельгійський посадовець

Оскільки російські активи зберігаються в брюссельському депозитарії Euroclear, бельгійський уряд стягує 25-відсотковий корпоративний податок з прибутку, отриманого від відсотків за ці активи.

"[Ці] кошти повністю призначені для України і спрямовуються на надання військової підтримки (військова техніка, навчання тощо), а також на обмежену кількість цивільних товарів, таких як карети швидкої допомоги", – продовжив співрозмовник.

Частина розчарування серед союзників Бельгії в ЄС полягає в тому, що ця проблема непрозорості мала бути вирішена ще минулого року.

У 2024 році кілька західних країн звинуватили бельгійський уряд у використанні частини податкових надходжень від активів для покриття звичайних бюджетних потреб.

У відповідь на цю критику попередній бельгійський уряд пообіцяв перерахувати податкові надходження до фінансового інструменту ЄС та G7 для України. Але Бельгія так і не виконала цю обіцянку.

На запитання, чому вона не використовує спеціальний інструмент для забезпечення прозорості щодо цих коштів, бельгійський уряд не відповів.

Другий високопоставлений дипломат ЄС, який критично ставиться до Бельгії, мав пояснення: "Податкові надходження вже були частиною їхнього внутрішнього бюджету, і вони не хотіли від них відмовлятися".

Раніше стало відомо, що прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер написав листа до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, в якому він різко критикує запропоновану схему з використанням заморожених росактивів на підтримку України.

Тим часом ЗМІ повідомили, що європейські країни розробляють "план Б" на випадок, якщо вони не зможуть домовитися про використання заморожених активів Росії для надання репараційної позики Україні, щоб країна не залишилась без фінансування на початку 2026 року.