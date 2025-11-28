СМИ: в ЕС подозревают, что Бельгия преследует скрытые мотивы, блокируя использование росактивов

В странах ЕС непублично обвиняют правительство Бельгии во главе с Бартом де Вевером в сокрытии полной информации об использовании налоговых поступлений от замороженных российских активов, хранящихся на территории страны.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Пять дипломатов из разных европейских стран считают, что Бельгия, блокируя схему с "репарационным займом" Украине, может преследовать второстепенную цель, удерживая средства в своей юрисдикции, поскольку налоги от них поступают в национальный бюджет страны.

По их словам, Бельгия нарушает международное обязательство, принятое в прошлом году, раскрыть информацию о том, что она делает с налогами от замороженных российских активов, которые должны пойти Украине.

Дипломаты заявили, что эти деньги, как и раньше, поступают в национальный бюджет Бельгии, поэтому невозможно определить, выполняет ли Брюссель в полной мере свои обязательства перед Киевом. Бельгия категорически отрицает, что делает что-то неправомерное.

Собеседники отметили, что если Бельгия продолжит отказываться от использования росактивов в пользу Украины, страны-члены ЕС будут все чаще использовать встречи накануне саммита Европейского совета, чтобы поставить вопрос о том, получает ли Бельгия прибыль от налоговых поступлений.

Они также спрашивают, использует ли Бельгия регулярные налоговые поступления для поддержки Украины, как это делают другие европейские страны.

"Учитывая данные, есть сомнения, выполняет ли Бельгия свое обещание направить в Украину чрезвычайные налоговые поступления", – сказал один из дипломатов ЕС.

Эти деньги трудно отследить, но дипломаты, которые ставят под сомнение эти цифры, ссылаются на такие источники, как Кильский институт, который оценивает общий объем помощи Бельгии Украине в 3,44 млрд евро с начала войны до 31 августа 2025 года. Для сравнения: налог с российских активов только в 2024 году составил 1,7 млрд евро.

В правительстве Бельгии отвергли критику дипломатов, заявив, что все налоги, полученные от российских резервов, были "направлены" Украине.

"Бельгийское правительство обязалось выделить все доходы от корпоративного налога с процентного дохода от замороженных активов России в Euroclear на поддержку Украины. В 2025 году этот доход, по текущим оценкам, составляет около 1 млрд евро.", – сказал бельгийский чиновник.

Правительство Бельгии также настаивало, что средства, выплаченные Украине, поступили из источников федерального правительства Бельгии, за исключением налога на активы.

"Помимо полного использования корпоративного налога на сверхприбыль, который полностью используется для военной поддержки Украины, федеральное правительство Бельгии с 2022 года предоставило Украине военную и другую помощь на сумму чуть менее 1 миллиард евро", – отметил бельгийский чиновник.

Поскольку российские активы хранятся в брюссельском депозитарии Euroclear, бельгийское правительство взимает 25-процентный корпоративный налог с прибыли, полученной от процентов по этим активам.

"[Эти] средства полностью предназначены для Украины и направляются на оказание военной поддержки (военная техника, обучение и т.д.), а также на ограниченное количество гражданских товаров, таких как кареты скорой помощи", – продолжил собеседник.

Ранее стало известно, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер написал письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором он резко критикует предложенную схему с использованием замороженных российских активов в поддержку Украины.

Между тем СМИ сообщили, что европейские страны разрабатывают "план Б" на случай, если они не смогут договориться об использовании замороженных активов России для предоставления репарационного займа Украине, чтобы страна не осталась без финансирования в начале 2026 года.