ЗМІ: ЄС працює над "планом Б" на випадок невдачі з репараційною позикою Україні

Європейські країни розробляють "план Б" на випадок, якщо вони не зможуть домовитися про використання заморожених активів Росії для надання репараційної позики Україні, щоб країна не залишилась без фінансування на початку 2026 року.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

На саміті місяць тому лідери ЄС сподівалися узгодити пропозицію про використання заморожених резервів РФ для надання Україні репараційного кредиту в розмірі 140 млрд євро, але ця ідея досі викликає застереження у Бельгії, на території якої зберігається більша частина росактивів.

Попри інтенсивні переговори між Бельгією та Єврокомісією протягом останніх тижнів, бельгійський прем'єр Барт де Вевер все ще має побоювання щодо юридичної відповідальності.

Тому в Брюсселі зараз міркують про те, як допомогти Україні в разі, якщо пропозиція про репараційний кредит не буде готова вчасно, щоб лідери ЄС могли її схвалити на саміті 18 грудня.

За словами чотирьох джерел, одним із варіантів, який набирає підтримку, є "перехідний" кредит, що фінансується за рахунок запозичень ЄС, щоб підтримати Україну в перші місяці 2026 року.

Це дасть більше часу для організації повноцінного репараційного кредиту з використанням росактивів таким чином, який влаштує Бельгію, щоб забезпечити довгострокове рішення.

Двоє дипломатів заявили, що Україні можуть запропонувати погасити початковий перехідний кредит ЄС після отримання фінансування з довгострокового репараційного кредиту.

Посли країн ЄС обговорили можливі варіанти з Європейською комісією на зустрічі в Брюсселі у вівторок.

За словами одного з посадовців, обізнаного про хід обговорень, такі країни, як Франція, Німеччина, Нідерланди, Литва і Люксембург, закликали комісію продовжити роботу над пропозиціями щодо фінансування України.

У довгостроковій перспективі репараційний кредит широко розглядається як єдиний варіант для України.

Країни-члени ЄС не бажають використовувати свої національні бюджети для надання Україні грошових грантів. Багато з них вже борються з бюджетним дефіцитом і високими витратами на запозичення. Тому ключовим моментом вважається переконати бельгійців приєднатися до цієї ініціативи.

"Ми сподіваємося, що зможемо розвіяти їхні сумніви. Ми дійсно не бачимо жодного іншого можливого варіанта, крім репараційного кредиту", – сказало одне із джерел.

Однією з ідей може бути "об'єднання варіанта репараційного кредиту з одним з інших варіантів", сказав дипломат.

Але це "не повинно зайняти занадто багато часу, тому що, звичайно, зараз є відчуття терміновості, і воно нагальне", додав він.

Видання припускає, що найбільшою перешкодою буде те, що такий вид запозичень ЄС вимагатиме одностайної підтримки 27 країн-членів, а Угорщина вже давно виступає проти нових заходів, спрямованих на фінансування України.

У понеділок Європейська комісія заявила, що продовжує роботу над підготовкою проєкту надання Україні "репараційних позик" на базі заморожених активів Росії у 2026-27 роках, незважаючи на перемовини щодо мирного плану для України.

План ЄС із репараційною позикою Україні з використанням російських активів загальмував через застереження Бельгії, на території якої зберігається основна частина росактивів в ЄС і яка побоюється юридичних наслідків такого рішення.