ЗМІ дізнались про реакцію прем’єра Іспанії на арешт його колишнього соратника

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес зберігає спокій на тлі арешту колишнього міністра транспорту Хосе Луїса Абалоса та його помічника Колдо Гарсія у межах антикорупційного розслідування, хоча в очолюваній ним Соціалістичній партії (PSOE) визнають, що зазнали іміджевого удару.

Про це повідомляє El Pais з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Джерела у PSOE у контексті справи Абалоса наполягають, що партія діяла "з нульовою толерантністю, прозорістю та рішучими заходами з першої хвилини".

Жоден зі співрозмовників видання не припускає, що Санчес оголосить дострокові вибори принаймні до літа. Але загалом всі шкодують про збитки, завдані престижу партії.

Санчес, як зазначають джерела з його оточення, спокійний, бо вважає, що зробив усе, що міг, тобто виключив з партії всіх причетних до незаконних дій, і не боїться того, що може сказати Абалос, який уже почав безпосередньо нападати на родину прем’єра у ЗМІ.

В оточенні Санчеса кажуть, що він переконаний у необхідності зосередитися на державному управлінні, щоб вийти з кризи довіри, яку спричинила ця справа. І, перш за все, продовжувати ухвалювати позитивні рішення.

Водночас джерела в уряді розповідають, що дуже важко бачити вперше колишнього міністра з кабінету Санчеса у в'язниці, і не просто когось, а його праву руку.

Абалоса, який досі є членом парламенту Іспанії, та його помічника звинувачують у членстві в злочинній організації, хабарництві, інсайдерській торгівлі, зловживанні впливом і розтраті.

27 листопада Верховний суд Іспанії розпорядився взяти під варту без права на звільнення Абалоса та Гарсія.