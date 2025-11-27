В Іспанії взяли під варту колишнього соратника премʼєра в корупційній справі

Верховний суд Іспанії у четвер розпорядився взяти під варту без права на звільнення колишнього міністра транспорту Хосе Луїса Абалоса та його помічника Колдо Гарсія у межах антикорупційного розслідування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Абалоса, який досі є членом парламенту Іспанії, та його помічника звинувачують у членстві в злочинній організації, хабарництві, інсайдерській торгівлі, зловживанні впливом і розтраті.

Суддя Верховного суду Іспанії Леопольдо Пуенте оголосив про запобіжні заходи через "надзвичайний ризик втечі" з огляду на майбутній судовий процес і серйозність звинувачень.

Це перший випадок, коли чинний член парламенту в Іспанії потрапить до в'язниці під час виконання своїх обов'язків у Конгресі. Він втратить право голосу та зарплату, а законодавці незабаром вирішать, що робити з його мандатом.

Абалос був членом парламенту Іспанії з 2009 року, але минулого року після оголошення звинувачень його виключили з Соціалістичної робітничої партії премʼєра Педро Санчеса. З того часу він працював як незалежний депутат.

Ситуація з Абалосом – не перший випадок, коли оточення Санчеса потрапило в корупційні скандали, які бʼють по ньому та його уряду.

Під слідством перебуває дружина іспанського прем’єра Бегонья Гомес, яку звинувачують у торгівлі впливом і корупції. Санчес і уряд заперечують ці звинувачення, стверджуючи, що слідство має політичну мотивацію.

Брат Санчеса також перебуває під слідством у кримінальній справі про ймовірне зловживання впливом, пов'язане з тим, як він отримав роботу в регіональній адміністрації. Прем’єр відкидає ці звинувачення як політично вмотивовані.