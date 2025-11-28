СМИ узнали о реакции премьера Испании на арест его бывшего соратника

Премьер-министр Испании Педро Санчес сохраняет спокойствие на фоне ареста бывшего министра транспорта Хосе Луиса Абалоса и его помощника Колдо Гарсия в рамках антикоррупционного расследования, хотя в возглавляемой им Социалистической партии (PSOE) признают, что понесли имиджевый удар.

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Источники в PSOE в контексте дела Абалоса настаивают, что партия действовала "с нулевой толерантностью, прозрачностью и решительными мерами с первой минуты".

Ни один из собеседников издания не предполагает, что Санчес объявит досрочные выборы по крайней мере до лета. Но в целом все сожалеют об ущербе, нанесенном престижу партии.

Санчес, как отмечают источники из его окружения, спокоен, потому что считает, что сделал все, что мог, то есть исключил из партии всех причастных к незаконным действиям, и не боится того, что может сказать Абалос, который уже начал непосредственно нападать на семью премьера в СМИ.

В окружении Санчеса говорят, что он убежден в необходимости сосредоточиться на государственном управлении, чтобы выйти из кризиса доверия, вызванного этим делом. И, прежде всего, продолжать принимать положительные решения.

В то же время источники в правительстве рассказывают, что очень трудно видеть впервые бывшего министра из кабинета Санчеса в тюрьме, и не просто кого-то, а его правую руку.

Абалоса, который до сих пор является членом парламента Испании, и его помощника обвиняют в членстве в преступной организации, взяточничестве, инсайдерской торговле, злоупотреблении влиянием и растрате.

27 ноября Верховный суд Испании распорядился взять под стражу без права на освобождение Абалоса и Гарсия.