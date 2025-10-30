Прем’єра Іспанії викликали в парламент для свідчень щодо корупції в його оточенні

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес взяв участь у слуханнях сенатського комітету з державних контрактів і корупції, на яких розглядали питання злочинної діяльності оточення очільника уряду країни.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

На початку багатогодинного слухання Санчес заперечив, що знав про злочинну діяльність двох своїх близьких союзників – Сантоса Сердана і Хосе Луїса Абалоса.

Це другий випадок в новітній історії Іспанії, коли чинний прем'єр-міністр був викликаний до парламентської слідчої комісії. Попередній випадок стосувався Хосе Луїса Родрігеса Сапатеро, який, як і Санчес, представляв Соціалістичну партію.

"Фінансування Соціалістичної партії є повністю законним і абсолютно регулярним", – заявив Санчес у четвер на засіданні сенатського слідчого комітету, відповідаючи на запитання політичних груп.

За його словами, партія приймала платежі готівкою, "але вони завжди, завжди, завжди супроводжувалися квитанціями".

У червні Сантос Сердан, один з найближчих соратників Санчеса, був взятий під варту за підозрою в організованій злочинності, хабарництві та зловживанні впливом. Сердан займався повсякденною діяльністю Соціалістичної партії.

Попередник Сердана на цій посаді, Хосе Луїс Абалос, також перебуває під слідством за подібними звинуваченнями, а також за розтрату коштів.

Опозиційна Народна партія викликала Санчеса для свідчень, стверджуючи, що він не міг не знати про те, що відбувалося в його партії або в урядових витратах.

Крім того, під слідством перебуває дружина іспанського прем’єра Бегонья Гомес, яку звинувачують у торгівлі впливом і корупції. Санчес і уряд заперечують ці звинувачення, стверджуючи, що слідство має політичну мотивацію.

Брат Санчеса також перебуває під слідством у кримінальній справі про ймовірне зловживання впливом, пов'язане з тим, як він отримав роботу в регіональній адміністрації. Прем’єр відкидає ці звинувачення як політично вмотивовані.

До того ж тиск на Санчеса посилився після того, як лідер каталонської сепаратистської партії Junts Карлес Пучдемон оголосив про перехід в опозицію.

Сім депутатів Junts з осені 2023 року забезпечували незначну більшість іспанським соціалістам у парламенті відповідно до угоди про співпрацю, яка не передбачала їхнього входження до уряду.

В обмін на це Санчес пообіцяв амністію учасникам референдуму про незалежність Каталонії, розширення автономії каталонської влади та закріплення офіційного статусу каталанської мови на рівні ЄС, чого він так і не зміг досягти.