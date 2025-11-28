У ЄС відповіли Путіну на закид про нелегітимність Зеленського: він демократично обраний

Європейський Союз вважає Володимира Зеленського демократично обраним президентом України, і констатує, що володар Кремля Владімір Путін має "деякі труднощі" з визнанням цього.

Таку позицію ЄС озвучила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо, передає кореспондентка "Європейської правди".

Зеленський є демократично обраним президентом України, хоч Путін і не визнає цього, заявили в ЄС.

"Президент Зеленський є демократично обраним українським народом президентом України", – наголосила Піньо.

Вона додала, що ЄС працює разом з Зеленським і підтримує його "численні зусилля, спрямовані на те, щоб остаточно покласти край цій жахливій війні та досягти миру". "Очевидно, що президент Путін має певні труднощі з визнанням демократично обраного президента своєї сусідньої країни – України", – констатувала головна речниця Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше Путін неодноразово заявляв, що Зеленський не є легітимним президентом і не може брати участь у мирних перемовинах як сторона, що представляє Україну. Президент США Дональд Трамп у відповідь на це заявляв, що такі звинувачення з Москви є лише "показухою" в рамках переговорів.

Як повідомляла "Європейська правда", речник Кремля Дмитрій Пєсков повідомив, що США вже направили Росії параметри свого "мирного плану" щодо російсько-української війни.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що найближчим часом очікується зустріч переговорних команд України та США щодо врегулювання російсько-української війни.

