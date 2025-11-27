Сибіга анонсував зустріч переговорних команд Києва і Вашингтона

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що найближчим часом очікується зустріч переговорних команд України та США щодо врегулювання російсько-української війни.

Про це він сказав під час пресконференції у Києві у четвер, 27 листопада, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Нещодавно очільник ОП Андрій Єрмак заявив, що цього тижня міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл приїде до Києва, щоб фіналізувати кроки для припинення війни в Україні. У Сибіги попросили прокоментувати цю заяву.

"Слід очікувати зустрічі переговорних команд", – відповів він.

За словами міністра, очікування України – це конкретні результати.

Також він наголосив, що українська сторона зацікавлена у контактах на найвищому рівні – у зустрічі президента Володимира Зеленського із його американським візаві Дональдом Трампом.

"Тому що є питання, найбільш чутливі питання, які можуть бути обговорені лише на рівні лідерів", – підсумував Сибіга.

Як повідомляла "Європейська правда", 25 листопада американський Трамп заявив, що доручив Стіву Віткоффу й Дрісколлу фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.

ЗМІ також писали, що Дрісколл під час візиту до Києва, представляючи "мирний план" з 28 пунктів, заявив західним дипломатам про ракетну загрозу з боку Росії не лише для України, у такий спосіб просуваючи "швидке врегулювання" війни.

Читайте також: Мир на умовах Європи. Як США змінюють угоду про перемир'я та що стає головною проблемою.