Европейский Союз считает Владимира Зеленского демократически избранным президентом Украины и констатирует, что у хозяина Кремля Владимира Путина есть "некоторые трудности" с признанием этого.



Такую позицию ЕС озвучила главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо, передает корреспондентка "Европейской правды".



Зеленский является демократически избранным президентом Украины, хотя Путин и не признает этого, заявили в ЕС.



"Президент Зеленский является демократически избранным украинским народом президентом Украины", – подчеркнула Пиньо. Она добавила, что ЕС работает вместе с Зеленским и поддерживает его "многочисленные усилия, направленные на то, чтобы окончательно положить конец этой ужасной войне и достичь мира". "Очевидно, что президент Путин имеет определенные трудности с признанием демократически избранного президента своей соседней страны – Украины", – констатировала главный пресс-секретарь Еврокомиссии.



Напомним, ранее Путин неоднократно заявлял, что Зеленский не является легитимным президентом и не может участвовать в мирных переговорах как сторона, представляющая Украину. Президент США Дональд Трамп в ответ на это заявлял, что такие обвинения из Москвы являются лишь "показухой" в рамках переговоров.



Как сообщала "Европейская правда", пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что США уже направили России параметры своего "мирного плана" по российско-украинской войне.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в ближайшее время ожидается встреча переговорных команд Украины и США по урегулированию российско-украинской войны.



