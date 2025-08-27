Трамп вважає заяви Росії про легітимність Зеленського "показухою"

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що заяви російської сторони щодо легітимності президента України Володимира Зеленського є лише "показухою" в рамках мирних переговорів.

Про це Трамп сказав у вівторок під час засідання уряду, його слова наводить видання The Hill, повідомляє "Європейська правда".

Трампу поставили запитання щодо заяв міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова, який останніми днями говорив, що легітимність Зеленського може стати перешкодою для остаточної мирної домовленості.

"Не має значення, що вони говорять. Усі влаштовують показуху. Це все нісенітниця", – сказав Трамп.

На прохання дати свою оцінку, спецпосланець Трампа Стів Віткофф, який зустрічався з Владіміром Путіним, погодився з господарем Овального кабінету.

В інтерв’ю програмі NBC Meet the Press Лавров назвав Зеленського "де-факто главою режиму" та сказав, що питання про те, хто підпише потенційну мирну домовленість з українського боку, "є дуже серйозним".

Трамп також попередив про ризик "економічної війни", якщо він не зможе змусити Путіна припинити війну в Україні.

Зазначимо, Віткофф вірить у можливість досягнути мирної угоди між Україною та Росією до кінця року чи навіть раніше. Він анонсував цього тижня зустріч в Нью-Йорку з українською делегацією.