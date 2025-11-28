Мерц та прем’єр Словенії розкритикували Орбана за візит до Путіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана за його візит до очільника Кремля Владіміра Путіна.

Його слова цитує Spiegel, пише "Європейська правда".

Мерц нагадав про посилення російських авіаударів після візиту Орбана до Путіна у липні минулого року. Він наголосив: ці удари відбулися безпосередньо після того, як головування у Раді Європейського Союзу на наступні пів року перейшло до Угорщини.

"Цей візит був не тільки невдалим. Через кілька днів після нього російська армія розпочала одні з найжорстокіших атак на цивільну інфраструктуру та цивільні об'єкти в Україні", – заявив Мерц.

Він висловив сподівання, що цього разу Росія не відреагує так само.

"Але він (Орбан. – Ред.) подорожує без європейського мандата і без консультацій з нами", – акцентував Мерц.

Прем’єр Словенії Роберт Голоб під час пресконференції із Мерцом заявив, що Орбан вже деякий час "не грає за європейську команду".

"Ми не очікуємо від цього візиту жодних вигод чи переваг", – додав Голоб.

Перед своєю поїздкою до Путіна Орбан повідомляв, що планує забезпечити Угорщині енергопостачання на зиму та на наступний рік за доступною ціною.

А на зустрічі з господарем Кремля у Москві Орбан вкотре висловив сподівання, що Будапешт стане майданчиком для мирних переговорів щодо розв'язаної РФ війни проти України.