Мерц и премьер Словении раскритиковали Орбана за визит к Путину

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его визит к главе Кремля Владимиру Путину.

Его слова цитирует Spiegel, пишет "Европейская правда".

Мерц напомнил об усилении российских авиаударов после визита Орбана к Путину в июле прошлого года. Он отметил: эти удары произошли непосредственно после того, как председательство в Совете Европейского Союза на следующие полгода перешло к Венгрии.

"Этот визит был не только неудачным. Через несколько дней после него российская армия начала одни из самых жестоких атак на гражданскую инфраструктуру и гражданские объекты в Украине", – заявил Мерц.

Он выразил надежду, что на этот раз Россия не отреагирует так же.

"Но он (Орбан. – Ред.) ездит без европейского мандата и без консультаций с нами", – акцентировал Мерц.

Премьер Словении Роберт Голоб во время пресс-конференции с Мерцем заявил, что Орбан уже некоторое время "не играет за европейскую команду".

"Мы не ожидаем от этого визита никаких выгод или преимуществ", – добавил Голоб.

Перед своей поездкой к Путину Орбан сообщал, что планирует обеспечить Венгрии энергоснабжение на зиму и на следующий год по доступной цене.

А на встрече с хозяином Кремля в Москве Орбан в очередной раз выразил надежду, что Будапешт станет площадкой для мирных переговоров относительно развязанной РФ войны против Украины.