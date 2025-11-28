ЗМІ: Віткофф і Кушнер зроблять Путіну пропозицію щодо окупованих українських територій

Представники команди президента США Дональда Трампа, які вирушать до Москви, нібито повідомлять Росії про готовність США визнати фактичний контроль РФ над загарбаними територіями України у межах потенційної мирної угоди.

Про це повідомляє британське The Telegraph, пише "Європейська правда".

За даними видання, Трамп доручив своєму спецпредставнику Стіву Віткоффу і зятю Джареду Кушнеру під час їхнього візиту до Москви прямо запропонувати правителю Росії визнання з боку США контролю РФ над Кримом та іншими окупованими територіями України у межах "мирної угоди".

Плани зробити росіянам таку пропозицію нібито не скасувалися ані після переговорів у Женеві, ані після застережень європейських союзників.

"Стає все більш зрозуміло, що американцям байдуже на європейську позицію. Вони кажуть, що європейці можуть робити, що вважають за потрібне", – цитують слова неназваного джерела.

Очільник Кремля у своїх останніх заявах сказав, що для Росії юридичне визнання "російськими" Криму і Луганської та Донецької областей буде одним з ключових питань у перемовинах щодо "мирного плану" Трампа.

Також Путін заявив, що Росія начебто готова зафіксувати, що "не збирається нападати" на Європу.

Багато джерел кажуть, що пропозиція США щодо визнання контролю РФ над окупованими територіями України "залишилася частиною стратегії" і після коригування на переговорах делегацій США та України у Женеві початкового "плану з 28 пунктів".

Україну, водночас, не примушуватимуть до такого визнання.

Раніше ЗМІ дізнались, що у Європі стурбовані бажанням США укласти "мир" перед тим, як надавати гарантії безпеки Україні.