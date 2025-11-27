ЗМІ: Європу непокоїть, що США хочуть укласти "мир" до надання гарантій безпеки Україні

Держсекретар Марко Рубіо повідомив європейським союзникам, що США хочуть укласти мирну угоду, перш ніж погодитися на будь-які гарантії безпеки для України.

Про це виданню Politico розповіли джерела, обізнані з перебігом переговорів, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників, ця умова була підкреслена в американських пропозиціях Києву протягом минулого тижня.

Рубіо під час телефонної розмови з європейськими посадовцями у вівторок заявив, що президент Дональд Трамп вестиме переговори про довгострокові гарантії безпеки України, які забезпечать Києву почуття безпеки.

До того ж, за даними видання, Трамп заявив, що не запрошуватиме президента України Володимира Зеленського до Білого дому, доки не буде підписано угоду.

Водночас у публікації йдеться, що ситуація швидко змінюється, і європейські союзники намагаються розібратися в численних повідомленнях від адміністрації США.

Рубіо також повідомив європейським союзникам, що гарантії безпеки для України є пріоритетом для адміністрації і питанням, окремим від інших пунктів обговорення, щодо яких вже досягнуто згоди, за словами європейського дипломата.

Співрозмовник також додав, що США хочуть, щоб весь пакет був швидко узгоджений.

Рубіо також згадав про гарантії безпеки для України під час переговорів у Женеві 23 листопада, але не надав деталей і не повторив пропозицію під час телефонної розмови з британцями та французами, розповіло інше джерело.

Держсекретар також згадав про кілька інших питань, які потрібно вирішити після укладення угоди, що, на думку європейців, означає територіальну цілісність України та замороження російських активів, за словами дипломата.

Державний департамент спростував інтерпретацію коментарів Рубіо.

"Держсекретар Рубіо, разом з усією адміністрацією Трампа, чітко підкреслив, що гарантії безпеки повинні бути частиною будь-якої мирної угоди, про що він неодноразово заявляв як публічно, так і приватно", – сказав речник Державного департаменту Томмі Піготт.

Білий дім також наполягає на тому, що будь-який остаточний мирний план повинен містити гарантії безпеки.

"Адміністрація Трампа неодноразово заявляла, як публічно, так і приватно, що будь-яка угода повинна забезпечувати повні гарантії безпеки та стримування для України", – сказала речниця Анна Келлі.

Також видання зазначає, що адміністрація Трампа все більше відходить від повноцінної підтримки України і займає більш нейтральну позицію в переговорах.

Рубіо заявив своїм європейським колегам у четвер, що США не вважаються справедливим посередником у переговорах, оскільки вони надають військову допомогу Україні і вводять санкції проти Росії.

Разом з тим, пише видання, деякі європейські країни побоюються, що адміністрація Трампа схилить шальки терезів на користь Росії.

Як повідомляла "Європейська правда", 25 листопада американський президент Дональд Трамп заявив, що доручив Стіву Віткоффу й Дену Дрісколлу фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.

На думку Трампа, найбільшою поступкою з боку Росії є те, що вона погодиться зупинити бойові дії і не захоплюватиме нових територій.

США та Україна мають різне бачення щодо трьох пунктів "мирної угоди" – у тому числі про те, щоб Україна відступила без бою з неокупованої частини Донецької області.

