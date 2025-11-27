Очільник Кремля Владімір Путін заявив, що Росія начебто готова зафіксувати, що не збирається нападати на Європу.

Про це він сказав під час пресконференції у четвер, 27 листопада, цитує "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Путін заявив, що обговорюючи будь-які домовленості, все необхідно "покласти на дипломатичну мову".

"Тому що одна справа, загалом, сказати, що Росія не збирається нападати на Європу, для нас це звучить смішно, правда. Ми ніколи не збиралися, але, якщо вони хочуть почути від нас, ну, давайте, ми це зафіксуємо. Питань немає", – заявив він.

Путін заявив, що в Європі є люди, які публічно кажуть, що Росія готується до нападу на Європу. Глава Кремля заявив, що такі люди "трохи не в собі".

"Тим не менш, якщо це розкручено в суспільній свідомості, якщо вони налякали своїх громадян і хочуть почути, що ми не збираємося і у нас ніяких агресивних немає планів щодо Європи, будь ласка, ми готові це зафіксувати як завгодно", – заявив глава Кремля.

Зазначимо, раніше німецький генерал-лейтенант Александр Зольфранк висловив думку, що Росія здатна здійснити обмежений напад на територію НАТО в будь-який час.

А 27 листопада американське видання The Wall Street Journal у свіжій публікації розкрило деталі розробленого Німеччиною секретного плану на випадок війни з Росією.

У документі на 1200 сторінок детально описано, як 800 тисяч німецьких, американських та інших військ НАТО будуть переправлені на схід, до лінії фронту.

Головнокомандувач шведських Збройних сил Мікаель Клаессон вважає, що Росія в найближчому майбутньому може випробувати колективну оборону НАТО.