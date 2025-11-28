СМИ: Уиткофф и Кушнер сделают Путину предложение по оккупированных украинских территорях

Представители команды президента США Дональда Трампа, которые отправятся в Москву, якобы сообщат России о готовности США признать фактический контроль РФ над захваченными территориями Украины в рамках потенциального мирного соглашения.

Об этом сообщает британское The Telegraph, пишет "Европейская правда".

По данным издания, Трамп поручил своему спецпредставителю Стиву Уиткоффу и зятю Джареду Кушнеру во время их визита в Москву прямо предложить правителю России признание со стороны США контроля РФ над Крымом и другими оккупированными территориями Украины в рамках "мирного соглашения".

Планы сделать россиянам такое предложение якобы не отменились ни после переговоров в Женеве, ни после предостережений европейских союзников.

"Становится все более понятно, что американцам безразлична европейская позиция. Они говорят, что европейцы могут делать, что считают нужным", – цитируют слова неназванного источника.

Глава Кремля в своих последних заявлениях сказал, что для России юридическое признание "российскими" Крыма и Луганской и Донецкой областей будет одним из ключевых вопросов в переговорах по "мирному плану" Трампа.

Также Путин заявил, что Россия якобы готова зафиксировать, что "не собирается нападать" на Европу.

Многие источники говорят, что предложение США о признании контроля РФ над оккупированными территориями Украины "осталось частью стратегии" и после корректировки на переговорах делегаций США и Украины в Женеве первоначального "плана из 28 пунктов".

Украину, в то же время, не будут принуждать к такому признанию.

Ранее СМИ узнали, что в Европе обеспокоены желанием США заключить "мир" перед тем, как предоставлять гарантии безопасности Украине.