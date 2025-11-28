Польща продовжила обмеження в повітряному просторі на кордоні України й Білорусі

Агентство польської авіаційної навігації продовжило до 9 березня 2026 року обмеження на вільне використання частини польського повітряного простору вздовж кордону з Україною та Білоруссю.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні агентства у пʼятницію.

Продовження обмежень повітряного простору на кордоні відбулося на прохання Оперативного командування видів Збройних сил Польщі, йдеться в повідомленні.

Обмеження не стосуються пасажирської авіації, оскільки рівень обмеження становить зона від землі до рівня приблизно 3 км.

"Зона простягається від 26 до 50 км вглиб країни залежно від місця", – уточнило агентство.

Агентство польської авіаційної навігації уперше запровадило обмеження у східній частині Польщі вздовж кордону з Україною та Білоруссю 10 вересня. Передбачалось, що вони діятимуть до 9 грудня.

Латвія у вересні також тимчасово закривала повітряний простір вздовж кордону з Росією та Білоруссю.