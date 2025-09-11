Польща обмежила авіарух вздовж кордону з Україною і Білоруссю

Агентство польської авіаційної навігації (PAŻP) повідомило, що з 10 вересня до 9 грудня у східній частині Польщі вздовж кордону з Україною та Білоруссю обмежено авіаційний рух – це зроблено з міркувань національної безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Обмеження запроваджено відповідно до розпорядження міністра інфраструктури щодо обмеження польотів на строк, не довший за три місяці.

У комюніке PAŻP зазначено, що на прохання Оперативного командування видів збройних сил з 10 вересня з 22:00 до 9 грудня до 23:59 діє обмеження повітряного руху в східній частині Польщі у вигляді обмеженої зони EP R129. Зона EP R129 охоплює весь кордон з Україною та Білоруссю.

Агентство підкреслило, що від заходу сонця до сходу сонця діє повна заборона польотів у зоні EP R129, за винятком військових повітряних суден.

Крім того, у зоні діє цілодобова заборона польотів цивільних безпілотних суден.

Вдень, від сходу сонця до заходу сонця, у зоні EP R129 діє заборона польотів, окрім таких винятків:

пілотовані літальні апарати, які здійснюють політ після подання плану польоту, обладнані діючим транспондером у режимі A і C або в режимі S, підтримують постійний радіозв’язок "повітря-земля" з відповідним органом ATS і, у разі потреби, встановлюють двосторонній зв’язок на відповідному каналі зв’язку цього органу;

військові літальні апарати;

польоти за сигналами GARDA, ALPHA SCRAMBLE;

польоти зі статусом HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.

У комюніке наголошено, що також можуть бути дозволені польоти державної авіації та авіаційної швидкої допомоги, а також польоти з метою надання допомоги у випадках загрози життю чи здоров’ю людей або тварин, зокрема у разі стихійних лих, катастроф, екологічних загроз чи надзвичайних ситуацій.

Також можуть бути дозволені польоти, пов’язані з охороною та контролем критичної інфраструктури.

Агентство підкреслило, що вхід в активну зону літальних апаратів, які не відповідають критеріям винятків, є порушенням положень авіаційного права.

У ніч на 10 вересня під час атаки Російської Федерації на Україну польський повітряний простір неодноразово порушували дрони. Польські та союзницькі радіолокаційні системи відстежили кільканадцять дронів. У випадках, коли вони могли становити загрозу, було ухвалено рішення про їхню нейтралізацію.

Після нальоту російських дронів на Польщу НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації.

У Польщі кажуть, що Швеція терміново відправить до країни засоби ППО та літаки після безпрецедентного вторгнення російських дронів вночі 10 вересня.

