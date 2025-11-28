Польша продлила ограничения в воздушном пространстве на границе Украины и Беларуси

Агентство польской авиационной навигации продлило до 9 марта 2026 года ограничения на свободное использование части польского воздушного пространства вдоль границы с Украиной и Беларусью.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении агентства в пятницу.

Продление ограничений воздушного пространства на границе произошло по просьбе Оперативного командования видов Вооруженных сил Польши, говорится в сообщении.

Ограничения не касаются пассажирской авиации, поскольку уровень ограничения составляет зону от земли до уровня примерно 3 км.

"Зона простирается от 26 до 50 км вглубь страны в зависимости от места", – уточнило агентство.

Агентство польской авиационной навигации впервые ввело ограничения в восточной части Польши вдоль границы с Украиной и Беларусью 10 сентября. Предполагалось, что они будут действовать до 9 декабря.

Латвия в сентябре также временно закрывала воздушное пространство вдоль границы с Россией и Беларусью.