Невідомі дрони літали над базою в Німеччині, коли там були українські військові

Над військовою базою в місті Гноєн на сході Німеччини у жовтні зафіксували дрони, коли там проходили навчання українські військові.

Як пише "Європейська правда", це Міністерство внутрішніх справ землі Мекленбург-Передня Померанія підтвердило в коментарі DPA.

Про інцидент із дронами першим повідомило видання Spiegel у матеріалі, де розповідало про потенційні випадки гібридного впливу Росії, які зафіксувала поліція та контррозвідка Німеччини.

Загалом з початку року в Німеччині, за даними Spiegel, зафіксували "невелику чотиризначну кількість" прольотів невідомих безпілотників над об'єктами Бундесверу, оборонними підприємствами та критичною інфраструктурою.

Інцидент із невідомим БпЛА над базою у Гноєні відбувся 13 жовтня, його розслідуванням займається поліція Мекленбурга-Передньої Померанії за фактом "небезпечного фільмування" військових об'єктів невідомими особами.

Німецька влада неодноразово попереджала, що дрони становлять загрозу безпеці, після серії вторгнень в районі аеропортів і військових об'єктів цього року.

Уряд Німеччини схвалив зміни до Закону про федеральну поліцію, щоб поліцейські могли краще протидіяти дронам.