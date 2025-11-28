Неизвестные дроны летали над базой в Германии, когда там находились украинские военные

Над военной базой в городе Гноен на востоке Германии в октябре зафиксировали дроны, когда там проходили учения украинские военные.

Как пишет "Европейская правда", это Министерство внутренних дел земли Мекленбург-Передняя Померания подтвердило в комментарии DPA.

Об инциденте с дронами первым сообщило издание Spiegel в материале, где рассказывало о потенциальных случаях гибридного влияния России, которые зафиксировала полиция и контрразведка Германии.

В целом с начала года в Германии, по данным Spiegel, зафиксировали "небольшое четырехзначное количество" пролетов неизвестных беспилотников над объектами Бундесвера, оборонными предприятиями и критической инфраструктурой.

Инцидент с неизвестным БПЛА над базой в Гноэни произошел 13 октября, его расследованием занимается полиция Мекленбурга-Передней Померании по факту "опасной съемки" военных объектов неизвестными лицами.

Немецкие власти неоднократно предупреждали, что дроны представляют угрозу безопасности, после серии вторжений в районе аэропортов и военных объектов в этом году.

Правительство Германии одобрило изменения в Закон о федеральной полиции, чтобы полицейские могли лучше противодействовать дронам.