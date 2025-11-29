У Литві всю ніч не працював аеропорт Вільнюса через метеокулі
У Литві з вечора п’ятниці і до ранку суботу не працював аеропорт столиці Вільнюса через зафіксовані у повітряному просторі метеокулі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Як зазначено, внаслідок запроваджених обмежень у повітряному просторі три рейси були скасовані, дев’ять перенаправлені в аеропорти Каунаса і Риги, а час вильоту і прибуття 10 рейсів було скориговано.
Внаслідок цього постраждали понад три тисячі пасажирів і 22 рейси.
Спочатку було оголошено, що обмеження повітряного простору будуть діяти до 02:15 суботи, але пізніше цей термін був продовжений кілька разів. Обмеження повітряного простору були зняті близько 07:03.
За попередніми даними, робота аеропорту була призупинена через фіксовані навігаційні позначки, характерні для метеорологічних зондів, що рухаються в напрямку аеропорту.
Глава Національного кризового управління Вілмантас Віткаускас заявив у суботу, що в останні доби в повітряному просторі Литви зафіксована виняткова активність контрабандних повітряних куль, що запускаються з Білорусі.
За попередніми даними, зафіксовано понад 60 позначок.
Нагадаємо, останніми тижнями Литва регулярно потрепає від нальотів метеозондів з контрабандою з Білорусі, через це щоразу доводиться закривати аеропорт Вільнюса. До того, влітку 2025 року, двічі були випадки, коли у Литву залетіли російські БпЛА типу "Шахед".
Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила про намір звернутись до міжнародних органів правосуддя, зокрема Міжнародного суду ООН, у зв'язку зі зловмисними діями Білорусі.