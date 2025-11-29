У Литві всю ніч не працював аеропорт Вільнюса через метеокулі

У Литві з вечора п’ятниці і до ранку суботу не працював аеропорт столиці Вільнюса через зафіксовані у повітряному просторі метеокулі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Як зазначено, внаслідок запроваджених обмежень у повітряному просторі три рейси були скасовані, дев’ять перенаправлені в аеропорти Каунаса і Риги, а час вильоту і прибуття 10 рейсів було скориговано.

Внаслідок цього постраждали понад три тисячі пасажирів і 22 рейси.

Спочатку було оголошено, що обмеження повітряного простору будуть діяти до 02:15 суботи, але пізніше цей термін був продовжений кілька разів. Обмеження повітряного простору були зняті близько 07:03.

За попередніми даними, робота аеропорту була призупинена через фіксовані навігаційні позначки, характерні для метеорологічних зондів, що рухаються в напрямку аеропорту.

Глава Національного кризового управління Вілмантас Віткаускас заявив у суботу, що в останні доби в повітряному просторі Литви зафіксована виняткова активність контрабандних повітряних куль, що запускаються з Білорусі.

За попередніми даними, зафіксовано понад 60 позначок.

Нагадаємо, останніми тижнями Литва регулярно потрепає від нальотів метеозондів з контрабандою з Білорусі, через це щоразу доводиться закривати аеропорт Вільнюса. До того, влітку 2025 року, двічі були випадки, коли у Литву залетіли російські БпЛА типу "Шахед".

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила про намір звернутись до міжнародних органів правосуддя, зокрема Міжнародного суду ООН, у зв'язку зі зловмисними діями Білорусі.