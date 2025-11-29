В Литве всю ночь не работал аэропорт Вильнюса из-за метеошаров

В Литве с вечера пятницы и до утра субботы не работал аэропорт столицы Вильнюса из-за зафиксированных в воздушном пространстве метеошаров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как отмечается, в результате введенных ограничений в воздушном пространстве три рейса были отменены, девять перенаправлены в аэропорты Каунаса и Риги, а время вылета и прибытия 10 рейсов было скорректировано.

В результате пострадали более трех тысяч пассажиров и 22 рейса.

Сначала было объявлено, что ограничения воздушного пространства будут действовать до 02:15 субботы, но позже этот срок был продлен несколько раз. Ограничения воздушного пространства были сняты около 07:03.

По предварительным данным, работа аэропорта была приостановлена из-за фиксированных навигационных меток, характерных для метеорологических зондов, движущихся в направлении аэропорта.

Глава Национального кризисного управления Вилмантас Виткаускас заявил в субботу, что в последние сутки в воздушном пространстве Литвы зафиксирована исключительная активность контрабандных воздушных шаров, запускаемых из Беларуси.

По предварительным данным, зафиксировано более 60 отметок.

Напомним, в последние недели Литва регулярно страдает от налетов метеозондов с контрабандой из Беларуси, из-за чего каждый раз приходится закрывать аэропорт Вильнюса. До этого, летом 2025 года, дважды были случаи, когда в Литву залетали российские БПЛА типа "Шахед".

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила о намерении обратиться в международные органы правосудия, в частности в Международный суд ООН, в связи со злоумышленными действиями Беларуси.