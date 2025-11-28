Литва хоче звернутись до Міжнародного суду ООН через дії Білорусі

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила про намір звернутись до міжнародних органів правосуддя, зокрема Міжнародного суду ООН, у зв'язку зі зловмисними діями Білорусі.

Заяву очільниці уряду Литви наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Ругінене розповіла, що наразі міністерства збирають інформацію і розглядають можливість звернення до Міжнародного суду ООН з приводу шкоди, заподіяної польотам літаків, оскільки Вільнюський аеропорт закривався через метеокулі.

"Ми дійшли єдиної думки, що міністерства юстиції, транспорту та закордонних справ працюватимуть над збором даних і можливістю звернення до Суду ООН з приводу збитків і загроз цивільній авіації", – сказала вона.

За словами прем’єрки, перші кроки в цьому напрямку вже зроблені: Міністерство транспорту і комунікацій звернулося до Міжнародної цивільної організації.

"Ці дії будуть просто додані, і будуть зібрані дані, щоб у нас був судовий процес", – додала вона.

На запитання про те, які наслідки може мати розгляд справи в Міжнародному суді ООН, якщо Росія і Білорусь не схильні дотримуватися міжнародного права, прем'єрка підкреслила, що цей судовий процес має сенс, і Литва, як демократична держава, повинна його проводити.

"Все має сенс, подивіться, що робить Україна. Україна теж щодня збирає докази. Ми – країна, яка визнає міжнародне право, для якої дуже важлива репутація. І у нас є певні дії, які ми вживаємо як нормальна демократична держава", – зазначила Ругінене.

Як відомо, Литва ненадовго повністю закривала кордон з Білоруссю на тлі масових вторгнень метеозондів з контрабандою, проте вирішила достроково відкрити пункти пропуску.

Зокрема, 24 листопада у Литві заявили про "найнапруженішу" ніч через масований наліт повітряних куль із Білорусі; через це знову довелося закривати аеропорт Вільнюса.

Минулого тижня через такий інцидент затримався літак з очільником МЗС Литви і литовським єврокомісаром Андрюсом Кубілюсом.