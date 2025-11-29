Глава МЗС Естонії: тиск на РФ має лише посилюватись, а підтримка України – зростати

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, коментуючи масовану атаку на Україну, закликав до посилення тиску на РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це естонський міністр написав у себе в Х.

Тсахкна зазначив, що ніч на 29 листопада стала для України "руйнівною" через велику кількість ракет і дронів.

"Росія продовжує свою кампанію з тероризування українців, знищення їхніх надій і підриву їхньої стійкості. У відповідь на це агресор повинен зіткнутися з максимально сильним тиском, а підтримка жертви повинна тільки посилюватися", – підкреслив він.

У ніч на 29 листопада Росія розпочала чергову масовану комбіновану атаку на Україну, внаслідок якого загинуло троє осіб і десятки постраждали.

Президент Володимир Зеленський розповів, що росіяни запустили по Україні 36 ракет та майже 600 дронів.

Зеленський також закликав Європу ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів на користь України.