Глава МИД Эстонии: давление на РФ должно только усиливаться, а поддержка Украины – расти

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, комментируя массированную атаку на Украину, призвал к усилению давления на РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом эстонский министр написал у себя в Х.

Тсахкна отметил, что ночь на 29 ноября стала для Украины "разрушительной" из-за большого количества ракет и дронов.

"Россия продолжает свою кампанию по терроризированию украинцев, уничтожению их надежд и подрыву их стойкости. В ответ на это агрессор должен столкнуться с максимально сильным давлением, а поддержка жертвы должна только усиливаться", – подчеркнул он.

В ночь на 29 ноября Россия начала очередную массированную комбинированную атаку на Украину, в результате которой погибли три человека и десятки пострадали.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что россияне запустили по Украине 36 ракет и почти 600 дронов.

Зеленский также призвал Европу принять решение об использовании замороженных российских активов в пользу Украины.