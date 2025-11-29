Зеленський: якщо РФ не хоче припиняти удари, Європі слід ухвалити рішення щодо росактивів

Президент Володимир Зеленський у контексті останньої масованої російської атаки на Україну закликав Європу ухвалити рішення щодо використання заморожених росактивів.

Про це український президент написав у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський поінформував, що росіяни вночі випустили близько 36 ракет та майже 600 дронів.

Головною метою ударів стали енергооб’єкти та цивільні об’єкти, зокрема житлові будинки.

Станом на зараз відомо про десятки поранених і трьох загиблих, додав президент.

Він зазначив, що Україна і партнери мають працювати, не втрачаючи жодного дня, щоб було достатньо ракет для систем ППО, щоб було все необхідне для українського захисту та для тиску на Росію.

"Прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не хоче відмовлятися від ударів дронів і ракет. І точно потрібно говорити з усіма партнерами про кроки, щоб цю війну закінчити. Дякую всім, хто допомагає", – наголосив президент.

У ніч на 29 листопада Росія розпочала чергову масовану комбіновану атаку на Україну, внаслідок якого загинуло троє осіб і десятки постраждали.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після атаки РФ заявив, що Путін хоче за будь-яку ціну продовжити війну.

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард заявила, що цей удар є свідченням того, що Кремль не зацікавлений у мирі.