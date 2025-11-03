Китай підтвердив перший візит іспанського монарха за 18 років

Міністерство закордонних справ Китаю в понеділок повідомило, що король Іспанії Феліпе VI здійснить державний візит до Китаю з 10 по 13 листопада.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Це буде перший візит іспанського монарха за останні 18 років, оскільки Мадрид прагне стимулювати китайські інвестиції і посилити торговельні зв'язки.

Китай готовий об'єднати зусилля з Іспанією, щоб скористатися можливістю, яку надає візит короля Феліпе VI для розширення взаємного співробітництва і зміцнення стратегічного партнерства двох країн, заявила Мао Нін, речниця китайського Міністерства закордонних справ.

Раніше міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо захистив прагнення своєї країни до поглиблення співпраці з Китаєм на тлі зростання напруженості між Вашингтоном і Пекіном, заявивши, що Європа повинна стати ключовим гравцем у новому світовому порядку.

Напередодні стало відомо, що США і Китай домовилися встановити прямий зв'язок між своїми збройними силами, щоб запобігти потенційним конфліктам.