США та Китай домовились встановити прямий військовий зв'язок

США і Китай домовилися встановити прямий зв'язок між своїми збройними силами, щоб запобігти потенційним конфліктам.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр оборони США Піт Гегсет у соцмережі Х.

Гесет зазначив, що напередодні провів розмову з міністром національної оборони Китаю адміралом Донг Цзюнем.

"Адмірал Донг і я також погодилися, що ми повинні створити канали військового співробітництва для усунення конфліктів і деескалації будь-яких проблем, що виникають", – повідомив Гегсет.

Обидві країни погодилися, що "мир, стабільність і добрі відносини – це найкращий шлях", додав він.

Представники обох країн проведуть подальші переговори, щоб обговорити деталі налагодження зв'язку, зазначив Гегсет.

Глава Пентагону і міністр оборони Китаю Донг Цзюнь зустрілися в Куала-Лумпурі в п'ятницю, на наступний день після саміту президента Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном у Південній Кореї.

У суботу Гегсет закликав Південно-Східну Азію посилити морське співробітництво, щоб протидіяти, за його словами, посиленню агресії Пекіна в Південно-Китайському морі.

Президент США Дональд Трамп 1 листопада заявив, що його зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпінем наприкінці жовтня принесе "вічний мир".

Також Трамп заявляв, що задоволений результатами своєї зустрічі з Сі Цзіньпіном, зазначивши, що їм вдалось домовитись "майже про все".