Іспанія закликає ЄС до стратегічного партнерства з Китаєм

Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо захистив прагнення своєї країни до поглиблення співпраці з Китаєм на тлі зростання напруженості між Вашингтоном і Пекіном, заявивши, що Європа повинна стати ключовим гравцем у новому світовому порядку.

Про це він сказав у коментарі Bloomberg, пише "Європейська правда".

Куерпо заявив, що наразі відносини між Європейським Союзом та Китаєм перезавантажуються.

"Китай є суперником і конкурентом у багатьох сферах, але також має бути союзником і стратегічним партнером у майбутньому. Іспанія є частиною цього процесу, проте це загальноєвропейський підхід", – вважає він.

На думку іспанського міністра, ЄС потрібно об’єднуватися з ключовими стратегічними економічними гравцями, і Китай – один із них.

"Торговельні відносини збережуться незалежно від політичних циклів", – впевнений він.

Куерпо також зазначив, що ще є час для досягнення домовленості між США та ЄС щодо тарифів.

"Ми наразі перебуваємо на початковому етапі переговорів. Ми намагаємося зрозуміти, які саме в них вимоги і як можна дійти до справедливої та збалансованої угоди", – додав він.

Нещодавно президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни готові співпрацювати з надійними торговельними партнерами в Європі після того, як Трамп ввів загальні торговельні тарифи.

22 квітня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї поспілкувався зі своїм британським колегою Девідом Леммі щодо "безкарного одностороннього залякування" у світі.