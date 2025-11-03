Китай подтвердил первый визит испанского монарха за 18 лет

Министерство иностранных дел Китая в понедельник сообщило, что король Испании Фелипе VI совершит государственный визит в Китай с 10 по 13 ноября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Это будет первый визит испанского монарха за последние 18 лет, поскольку Мадрид стремится стимулировать китайские инвестиции и усилить торговые связи.

Китай готов объединить усилия с Испанией, чтобы воспользоваться возможностью, которую предоставляет визит короля Фелипе VI для расширения взаимного сотрудничества и укрепления стратегического партнерства двух стран, заявила Мао Нин, пресс-секретарь китайского Министерства иностранных дел.

Ранее министр экономики Испании Карлос Куэрпо защитил стремление своей страны к углублению сотрудничества с Китаем на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Пекином, заявив, что Европа должна стать ключевым игроком в новом мировом порядке.

Накануне стало известно, что США и Китай договорились установить прямую связь между своими вооруженными силами, чтобы предотвратить потенциальные конфликты.