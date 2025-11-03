ЗМІ: в ЄС непокояться за підтримку України з боку МВФ через суперечку про росактиви

В Євросоюзі висловлюють занепокоєння з приводу того, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) може заблокувати фінансову підтримку України через нездатність країн ЄС домовитись про надання Києву "репараційної позики" із заморожених росактивів.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Україна стикається з величезним дефіцитом бюджету і відчайдушно потребує фінансування з боку МВФ, щоб продовжувати захищатися від повномасштабного вторгнення Росії.

МВФ розглядає можливість надання Києву кредиту в розмірі 8 млрд доларів протягом наступних трьох років.

Але, як зазначає видання, надії на отримання фінансової підтримки від МВФ залежать від того, чи зможе ЄС остаточно узгодити надання Україні кредиту в розмірі 140 млрд євро, використовуючи заморожені росактиви.

Посадовець Європейської комісії та дипломати з трьох країн-членів заявили, що укладення такої угоди переконає МВФ у фінансовій життєздатності України на найближчі роки – це є вимогою для фінансування будь-якої країни з боку Фонду.

Однак минулого місяця Бельгія виступила проти надання кредиту на зустрічі лідерів ЄС через фінансові та юридичні побоювання, що послабило надії на своєчасне укладення угоди до важливої зустрічі МВФ, яка, ймовірно, відбудеться в грудні.

"Ми стикаємося з проблемою термінів", – сказав анонімний посадовець ЄС.

Джерела видання вказали на те, що наступне засідання лідерів ЄС заплановано тільки на 18 і 19 грудня, що підкреслює необхідність терміновіших рішень.

У зв'язку зі значним скороченням підтримки України з боку США МВФ очікує, що в найближчі роки основну частину її фінансових потреб візьме на себе ЄС.

Хоча обсяг програми МВФ для України відносно невеликий, її схвалення сигналізує інвесторам, що країна є фінансово життєздатною і знаходиться на шляху реформ.

"Це орієнтир для інших країн та інституцій, щоб оцінити, чи Україна здійснює належне управління", – сказав український посадовець.

Експерти МВФ відвідають Київ у листопаді, щоб обговорити програму на наступні три роки.

"(Підтримка МВФ) – це те, з чим не варто гратися", – додав посадовець ЄС.

Під час останнього саміту лідери ЄС вилучили з офіційних висновків згадку про кредит для України у розмірі 140 млрд євро як поступку Бельгії.

У пом'якшеному тексті лише "запрошують комісію якнайшвидше представити варіанти фінансової підтримки на основі оцінки фінансових потреб України". Важливо, що в тексті не вказано конкретних заходів для досягнення цих цілей.

Таке нечітке і відкрите формулювання навряд чи задовольнить занепокоєння МВФ щодо фінансів України, заявили співрозмовники видання.

Тим часом у ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.