СМИ: в ЕС беспокоятся за поддержку Украины со стороны МВФ из-за спора о росактивах

В Евросоюзе выражают обеспокоенность по поводу того, что Международный валютный фонд (МВФ) может заблокировать финансовую поддержку Украины из-за неспособности стран ЕС договориться о предоставлении Киеву "репарационного займа" из замороженных росактивов.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Украина сталкивается с огромным дефицитом бюджета и отчаянно нуждается в финансировании со стороны МВФ, чтобы продолжать защищаться от полномасштабного вторжения России.

МВФ рассматривает возможность предоставления Киеву кредита в размере 8 млрд долларов в течение следующих трех лет.

Но, как отмечает издание, надежды на получение финансовой поддержки от МВФ зависят от того, сможет ли ЕС окончательно согласовать предоставление Украине кредита в размере 140 млрд евро, используя замороженные росактивы.

Чиновник Европейской комиссии и дипломаты из трех стран-членов заявили, что заключение такого соглашения убедит МВФ в финансовой жизнеспособности Украины на ближайшие годы – это является требованием для финансирования любой страны со стороны Фонда.

Однако в прошлом месяце Бельгия выступила против предоставления кредита на встрече лидеров ЕС из-за финансовых и юридических опасений, что ослабило надежды на своевременное заключение соглашения до важной встречи МВФ, которая, вероятно, состоится в декабре.

"Мы сталкиваемся с проблемой сроков", – сказал анонимный чиновник ЕС.

Источники издания указали на то, что следующее заседание лидеров ЕС запланировано только на 18 и 19 декабря, что подчеркивает необходимость более срочных решений.

В связи со значительным сокращением поддержки Украины со стороны США МВФ ожидает, что в ближайшие годы основную часть ее финансовых потребностей возьмет на себя ЕС.

Хотя объем программы МВФ для Украины относительно невелик, ее одобрение сигнализирует инвесторам, что страна является финансово жизнеспособной и находится на пути реформ.

"Это ориентир для других стран и институтов, чтобы оценить, осуществляет ли Украина надлежащее управление", – сказал украинский чиновник.

Эксперты МВФ посетят Киев в ноябре, чтобы обсудить программу на следующие три года.

"(Поддержка МВФ) – это то, с чем не стоит играть", – добавил чиновник ЕС.

Во время последнего саммита лидеры ЕС изъяли из официальных выводов упоминание о кредите для Украины в размере 140 млрд евро как уступку Бельгии.

В смягченном тексте лишь "приглашается комиссия как можно быстрее представить варианты финансовой поддержки на основе оценки финансовых потребностей Украины". Важно, что в тексте не указаны конкретные меры для достижения этих целей.

Такая нечеткая и открытая формулировка вряд ли удовлетворит беспокойство МВФ относительно финансов Украины, заявили собеседники издания.

Между тем в ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.