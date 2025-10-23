ЗМІ: Бельгія хоче послабити висновки саміту ЄС щодо використання росактивів

Бельгія, яка відкрито висловлювала застереження щодо використання заморожених російських активів на користь України, хоче домогтись зміни висновків саміту ЄС у цій частині.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Під час дискусій у Європейській раді, яка зібралась у четвер, Бельгія наполягала на послабленні проєкту висновків саміту, повідомили джерела Bloomberg.

Як ідеться в матеріалі, замість того, щоб закликати Європейську комісію підготувати юридичну пропозицію, Бельгія хоче, щоб Єврокомісія спочатку вивчила, як механізм може працювати "з метою можливих конкретних заходів".

Бельгія також хоче, щоб ЄС використовував активи російського центрального банку, заморожені в інших державах-членах – ідеться про приблизно 25 млрд євро, повідомили джерела Bloomberg.

Співрозмовники агентства повідомили, що обговорення тривають.

Нагадаємо, прем’єр Бельгії Барт де Вевер перед самітом озвучив три умови, за яких готовий погодитися на рішення про "репараційну позику", а в іншому разі налаштований блокувати його як занадто ризиковане.

Заяви де Вевера підтвердили давніші повідомлення від джерел, що аргументи Єврокомісії поки не переконали Бельгію.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що розуміє побоювання Бельгії щодо "репараційної позики" Україні з використанням росактивів, і що у ЄС шукатимуть рішення, які врахують ці ризики.