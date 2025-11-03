В Іспанії пішов з посади глава Валенсії, якому закидали недбалість під час масштабних повеней

Очільник іспанського автономного регіону Валенсія Карлос Масон, якого звинувачували у недбалості під час смертоносних повеней рік тому, у понеділок, 3 листопада, оголосив, що йде з посади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Масон щодня стикався із закликами до відставки, в тому числі з боку родичів жертв повеней, після того, як 29 жовтня 2024 року проливні дощі забрали життя 229 осіб і завдали збитків на мільярди євро, в основному в передмістях на південь від міста Валенсія.

"Я не можу більше продовжувати", – сказав Масон журналістам.

Він також різко розкритикував реакцію уряду Іспанії на надзвичайну ситуацію з минулорічними повенями.

Масон не сказав, чи буде скликати позачергові вибори, а також не уточнив, хто буде його тимчасовим наступником.

Жителі постраждалих районів звинувачують регіональний уряд Валенсії у тому, що він занадто пізно оголосив тривогу, коли будівлі вже були затоплені, а багато людей тонули.

Відставка Масона відбулася в той же день, коли місцева журналістка Марібель Вілаплана, з якою він обідав у день повені, мала дати свідчення перед суддею, який розслідує кримінальну відповідальність влади за загибель людей.

Активісти щомісяця виходили на вулиці, вимагаючи відставки глави регіонального уряду Масона за його дії під час повені.

Регіональна влада наполягає, що не мала інформації, необхідної для того, щоб попередити людей раніше.

Раніше Верховний суд Іспанії відхилив позови, в яких прем'єр-міністра Педро Санчеса та шістьох його міністрів звинувачували в злочинній недбалості у зв'язку з минулорічними смертельними повенями у Валенсії.