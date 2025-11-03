В Испании ушел с поста глава Валенсии, обвиненный в халатности при масштабных наводнениях

Глава испанского автономного региона Валенсия Карлос Масон, которого обвиняли в халатности во время смертоносных наводнений год назад, в понедельник, 3 ноября, объявил, что уходит с должности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Масон ежедневно сталкивался с призывами к отставке, в том числе со стороны родственников жертв наводнений, после того, как 29 октября 2024 года проливные дожди унесли жизни 229 человек и нанесли ущерб на миллиарды евро, в основном в пригородах к югу от города Валенсия.

"Я не могу больше продолжать", – сказал Масон журналистам.

Он также резко раскритиковал реакцию правительства Испании на чрезвычайную ситуацию с прошлогодними наводнениями.

Масон не сказал, будет ли созывать внеочередные выборы, а также не уточнил, кто будет его временным преемником.

Жители пострадавших районов обвиняют региональное правительство Валенсии в том, что оно слишком поздно объявило тревогу, когда здания уже были затоплены, а многие люди тонули.

Отставка Масона состоялась в тот же день, когда местная журналистка Марибель Вилаплана, с которой он обедал в день наводнения, должна была дать показания перед судьей, расследующим уголовную ответственность властей за гибель людей.

Активисты ежемесячно выходили на улицы, требуя отставки главы регионального правительства Масона за его действия во время наводнения.

Региональные власти настаивают, что не имели информации, необходимой для того, чтобы предупредить людей раньше.

Ранее Верховный суд Испании отклонил иски, в которых премьер-министра Педро Санчеса и шестерых его министров обвиняли в преступной халатности в связи с прошлогодними смертельными наводнениями в Валенсии.