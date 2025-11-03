Укр Рус Eng

У Данії хочуть спростити працевлаштування підлітків

Новини — Понеділок, 3 листопада 2025, 13:21 — Марія Ємець

В уряді Данії підготували зміни до законодавства, що мають спростити працевлаштування підлітків та, як очікують, залучать на ринок праці ще більше 13-17 річних. 

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

У Міністерстві праці повідомили, що розробили зміни до законодавства, які розширять можливості для неповнолітніх працювати на простих роботах з частковою зайнятістю.

Ключовим нововведенням стала зміна переліку обладнання, для роботи з яким раніше було заборонено залучати неповнолітніх. Раніше до такого належали, наприклад, газонокосарки та прибиральні машини для миття підлоги у приміщеннях. 

Таким чином, для неповнолітніх стануть офіційно дозволеними багато вакансій, на які їх раніше не могли взяти, хоча це низькокваліфікована робота з частковою зайнятістю. 

За офіційними даними, зараз майже половина данських підлітків віком від 13 до 17 років вже мають якийсь підробіток. Приблизно кожен п’ятий працює у торгових мережах.

Оновлені правила мають набути чинності з 1 січня 2026 року. 

Раніше повідомляли, що Данія – серед лідерів у ЄС за часткою працевлаштованих іммігрантів.

Нагадаємо, у керівній партії Німеччини вважають, що українці мають погоджуватись і на ту роботу, що не відповідає їхній професії

