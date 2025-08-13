У партії Мерца кажуть, що українці мають йти і на роботу, яка не відповідає їхній професії

На думку Штеффена Більгера, парламентського менеджера фракції керівної партії ХДС/ХСС, українські громадяни, які отримують допомогу, повинні погоджуватися на роботу, навіть якщо вона не відповідає їхній професії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Я не думаю, що українці можуть працювати лише на за своєю професією", – сказав Більгер.

За його словами, є багато інших вакансій.

"Наша система, яка вимагає спочатку вивчити німецьку мову, а це може зайняти багато часу, може призвести до того, що люди занадто звикнуть до отримання соціальної допомоги", – зазначив Більгер.

Політик ХДС вважає, що рішення попередньої коаліції безпосередньо включити українських біженців до системи соціальної допомоги не було правильним.

"Соціальна допомога – це не та система, яка заохочує людей швидко приступити до роботи", – сказав він.

Водночас він застерігає: "Ми повинні вести дискусію таким чином, щоб не звинувачувати українців".

Прем’єр Баварії Маркус Зьодер раніше закликав скасувати українським біженцям виплату соцдопомоги "бюргергельд", яку надають тим, хто шукає роботу, або тим, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Він вважає, що через соцвиплати багато українців не хочуть працевлаштуватись у Німеччині.

Цей заклик підхопив прем'єр-міністр німецької федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер, підтримавши перегляд системи виплат соціальної допомоги, зокрема українським біженцям.

Раніше німецький канцлер Фрідріх Мерц анонсував запровадження суворіших правил отримання соціальної допомоги.