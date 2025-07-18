Данія опинилася серед країн-лідерів у ЄС за часткою працевлаштування резидентів іноземного походження, що прибули з-поза меж Євросоюзу.

Як повідомляє DR, пише "Європейська правда", такі цифри опублікувала Rockwool Foundation на основі аналізу даних Євростату.

Данія у 2024 році опинилася серед країн ЄС з найвищими показниками інтеграції іммігрантів у ринок праці. Частка працевлаштованих серед іммігрантів з-за меж ЄС у Данії сягнула 71,4%, тоді як середній показник для всього ЄС – 65,3%.

Водночас спостерігається великий розрив між часткою працюючих іммігрантів-чоловіків та жінок: серед жінок працюють 56,6%.

До статистики враховували людей, народжених за межами ЄС, віком від 15 до 64 років.

Серед данців, які не є іммігрантами в першому поколінні, частка працюючих становить 77,6%.

Також Данія – серед лідерів у ЄС за часткою пенсіонерів, які продовжують працювати через те, що люблять свою роботу і хочуть залишатися активними.

Нагадаємо, у Данії схвалили підвищення пенсійного віку до 70 років до 2040 року.