В Дании хотят упростить трудоустройство подростков

В правительстве Дании подготовили изменения в законодательство, которые должны упростить трудоустройство подростков и, как ожидается, привлекут на рынок труда еще больше 13-17-летних.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

В Министерстве труда сообщили, что разработали изменения в законодательство, которые расширят возможности для несовершеннолетних работать на простых работах с частичной занятостью.

Ключевым нововведением стало изменение перечня оборудования, для работы с которым ранее было запрещено привлекать несовершеннолетних. Ранее к такому относились, например, газонокосилки и уборочные машины для мытья полов в помещениях.

Таким образом, для несовершеннолетних станут официально разрешенными многие вакансии, на которые их ранее не могли взять, хотя это низкоквалифицированная работа с частичной занятостью.

По официальным данным, сейчас почти половина датских подростков в возрасте от 13 до 17 лет уже имеют какую-то подработку. Примерно каждый пятый работает в торговых сетях.

Обновленные правила должны вступить в силу с 1 января 2026 года.

