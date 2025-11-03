У Брюсселі відбудеться історичний "саміт розширення", Зеленський долучиться онлайн

У Брюсселі 4 листопада відбудеться саміт з питань розширення з представництвом країн на рівні лідерів, що називають безпрецедентною подією.

Про це повідомляє Euronews, пише "Європейська правда".

У вівторок лідери ЄС та країн-кандидатів зберуться на саміт з питань розширення, який за масштабами називають безпрецедентною подією, визначальною для політики розширення ЄС.

Під час саміту лідери країн-кандидатів будуть розповідати, як бачать свій прогрес та виклики на шляху євроінтеграції.

Країни будуть представлені на рівні лідерів, також офіційно підтверджена участь президента Євроради Антоніу Кошти.

Президент України Володимир Зеленський, за даними "ЄП", долучиться до події дистанційно.

Особливістю є телевізійний формат події – дискусії можна буде спостерігати у прямому ефірі Euronews. Подія триватиме з 14:00 до 17:00 за центральноєвропейським часом.

Час проведення саміту збігається з днем презентації Єврокомісією цьогорічного звіту щодо прогресу країн-кандидатів, зокрема і щодо України.

Також 4 листопада ЄС має затвердити п’ятий транш фінансування України у рамках Ukraine Facility.