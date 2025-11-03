ЄС 4 листопада затвердить п’ятий транш фінансування України у рамках Ukraine Facility

Європейський Союз затвердить надання Україні п’ятого траншу макрофінансової допомоги у рамках механізму Ukraine Facility у розмірі 1,351 млрд євро у вівторок, 4 листопада.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомило інформоване джерело в ЄС.

Європейський Союз 4 листопада прийме рішення щодо надання Україні 1,35 млрд євро фінпідтримки.

"Посли держав ЄС у Брюсселі ухвалили надання Україні п’ятого траншу Ukraine Facility ще минулої середи (на засіданні Coreper 29 жовтня. – "ЄП")", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди", який побажав залишитися анонімним.

Він додав, що офіційне рішення про надання Україні 1,351 млрд євро буде затверджене у вівторок, 4 листопада, на рівні Ради ЄС.

Втім, як з'ясувала ЄП, одночасно ЄС доплатить Україні 600 млн євро за закон про АРМА – із попереднього, четвертого траншу.

Як повідомляла "Європейська правда", 8 жовтня Верховна Рада України ухвалила два євроінтеграційні законопроєкти: про створення виплатної агенції в аграрному секторі, та у першому читанні – про законність та прозорість у діяльності органів місцевого самоврядування.

Ці закони є частиною реформаторських зобовʼязань України для отримання фінансової підтримки від ЄС за програмою Ukraine Facility, загальний обсяг якої складає 50 млрд євро.

У вересні Єврокомісія ухвалила запропоновані Україною поправки до "Плану України" – плану реформ, необхідних для отримання коштів ЄС за програмою Ukraine Facility.

Більше про плани ЄС щодо фінансової підтримки України у 2026-27 роках читайте в матеріалі - Умови для допомоги Україні: за яких обставин ЄС піде на використання активів РФ