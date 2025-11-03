В Брюсселе состоится исторический "саммит расширения", Зеленский присоединится онлайн

В Брюсселе 4 ноября состоится саммит по вопросам расширения с представительством стран на уровне лидеров, что называют беспрецедентным событием.

Об этом сообщает Euronews, пишет "Европейская правда".

Во вторник лидеры ЕС и стран-кандидатов соберутся на саммит по вопросам расширения, который по масштабам называют беспрецедентным событием, определяющим для политики расширения ЕС.

Во время саммита лидеры стран-кандидатов будут рассказывать, как видят свой прогресс и вызовы на пути евроинтеграции.

Страны будут представлены на уровне лидеров, также официально подтверждено участие президента Евросовета Антониу Кошты.

Президент Украины Владимир Зеленский, по данным "ЕвроПравды", присоединится к событию дистанционно.

Особенностью является телевизионный формат события – дискуссии можно будет наблюдать в прямом эфире Euronews. Событие продлится с 14:00 до 17:00 по центральноевропейскому времени.

Время проведения саммита совпадает с днем презентации Еврокомиссией нынешнего отчета о прогрессе стран-кандидатов, в том числе и по Украине.

Также 4 ноября ЕС должен утвердить пятый транш финансирования Украины в рамках Ukraine Facility.