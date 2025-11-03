У Чехії офіційно почав роботу новий парламент

У Чехії зібрався на перше засідання новий склад Палати представників, обраний на виборах 3-4 жовтня.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Установче засідання нового парламенту відбулося у найпізнішу можливу дату, дозволену законом – 30 днів після виборів. Дату засідання визначав президент.

На початку засідання три депутати, обрані від партії-переможиці ANO, – губернатор і два мери – відмовилися від своїх мандатів, їх замінять інші з партійного списку.

На засіданні будуть обрані спікер та віцеспікери, а також створені комітети.

Нагадаємо, перед цим ANO Андрея Бабіша, "Свобода і пряма демократія" (SPD) та "Автомобілісти за себе" підписали коаліційну угоду. Вона передбачає, що на посаду спікера члени коаліційних політсил підтримають лідера SPD, одіозного Томіо Окамуру.

Прем’єр-міністром, як відомо, має стати Андрей Бабіш.

