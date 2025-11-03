В Чехии официально начал работу новый парламент

В Чехии собрался на первое заседание новый состав Палаты представителей, избранный на выборах 3-4 октября.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Учредительное заседание нового парламента состоялось в самую позднюю возможную дату, разрешенную законом – 30 дней после выборов. Дату заседания определял президент.

В начале заседания три депутата, избранные от партии-победительницы ANO, – губернатор и два мэра – отказались от своих мандатов, их заменят другие из партийного списка.

На заседании будут избраны спикер и вице-спикеры, а также созданы комитеты.

Напомним, перед этим ANO Андрея Бабиша, "Свобода и прямая демократия" (SPD) и "Автомобилисты за себя" подписали коалиционное соглашение. Оно предусматривает, что на должность спикера члены коалиционных политсил поддержат лидера SPD Томио Окамуру.

Премьер-министром, как известно, должен стать Андрей Бабиш.

