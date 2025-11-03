У Чехії підписали коаліційну угоду за участю популістів та антиукраїнської SPD

Ймовірний майбутній прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, лідер популістської партії ANO, у понеділок, 3 листопада, підписав коаліційну угоду з ультраправою SPD та партією "Автомобілісти за себе".

Про це пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Після чотирьох тижнів переговорів ANO, "Свобода і пряма демократія" (SPD) і "Автомобілісти" підписали коаліційну угоду. Угода містить основні програмні цілі майбутнього уряду, визначає кількість міністрів і розподіляє міністерства між окремими партіями.

Наступним кроком буде подання пропозиції щодо кадрових призначень в уряді.

Як зазначається, очікується, що цього ж дня новообрані майбутні депутати вперше зберуться на установче засідання. Вони складуть присягу, а в середу, 5 листопада, буде обрано керівництво Палати депутатів.

Очікується, що головою парламенту стане лідер SPD Томіо Окамура, якого спільно висунули SPD, ANO та "Автомобілісти".

Окамура під час передвиборчої кампанії допустив низку антиукраїнських заяв, зокрема щодо обмеження прав українських біженців у Чехії.

Після обрання голови Палати депутатів очікується, що чинний уряд піде у відставку.

27 жовтня президент Чехії Петр Павел доручив лідеру популістської партії ANO Андрею Бабішу сформувати уряд. Партія здобула найбільше голосів за підсумками парламентських виборів у Чехії 3-4 жовтня.

Читайте також: Чехія готується до "токсичного" уряду: чи стане Андрей Бабіш союзником Віктора Орбана.