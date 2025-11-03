Топгенерал НАТО обіцяє Україні підтримку до початку мирних переговорів з Росією

Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне сказав, що Альянс підтримуватиме Україну до того часу, коли сторони зможуть сісти за стіл переговорів.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів в інтервʼю BBC.

За словами Каво Драгоне, НАТО "буде підтримувати Україну до того дня, коли ми зможемо сісти за стіл переговорів для досягнення тривалого миру".

Він додав, що з оперативного погляду війна Росії проти України зайшла в глухий кут, тому "майже настав час сісти за стіл переговорів, бо йдеться про марну трату життів".

Водночас голова Військового комітету НАТО назвав війну стратегічною поразкою для господаря Кремля Владіміра Путіна, незважаючи на повільне просування російських сил на полі бою в останні тижні.

"Вони не отримають дружнього або маріонеткового уряду (в Україні. – Ред.), як у Білорусі. Путін не досягне успіху", – сказав Каво Драгоне.

На запитання, чи готові європейські країни продовжувати підтримувати оборону України, адмірал відповів ствердно. Він назвав корисним той факт, що Європа отримала своєрідний сигнал тривоги і тепер бере на себе відповідальність за власну оборону.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте говорив, що Росія досі не продемонструвала серйозного ставлення до переговорів з Україною.

