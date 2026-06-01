Партія Туска лідирує в Польщі, ультраправі набирають популярності

Виборці в Польщі досі віддають найбільше підтримки керівній партії "Громадянська платформа" прем’єра Дональда Туска, водночас дві ультраправі та українофобні політсили – "Конфедерація свободи та незалежності" та "Конфедерація польської корони" Гжегожа Брауна – посилили свої позиції.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування Дослідницького інституту Pollster для Super Express, передає Polsat News.

За даними дослідження, якби парламентські вибори відбулися наступної неділі, 32,98% респондентів підтримали б "Громадянську платформу". Це майже на три відсоткові пункти менше, ніж в опитуванні початку травня.

Опозиційна партія "Право і справедливість" посіла друге місце з 26,66% підтримки, що на 0,23 відсоткового пункту менше, ніж у минулому опитуванні. Трійку лідерів замикає "Конфедерація свободи та незалежності", яку підтримують 13,29% респондентів (зростання на 1,55 відсоткового пункту).

На четвертому місці опинилася "Нова лівиця" з результатом 7,76 відсотка (зростання на 0,58 відсоткового пункту), а на п'ятому – українофобна "Конфедерація польської корони", яка здобула 7,03% (у попередньому опитуванні її підтримка становила 5,54%).

Решта партій, згідно з опитуванням, не подолали б поріг у 5%.

Опитування було проведено 28 та 29 травня методом телефонно-комп'ютерного інтерв'ювання на вибірці з 1057 дорослих поляків. Максимальна похибка становить приблизно три відсотки.

На початку травня дослідження громадської думки у Польщі засвідчило, що з поточними настроями виборців партія чинного прем’єра Дональда Туска не зможе сформувати уряд після виборів, хоч і буде формальним переможцем.

Опитування IBRiS, оприлюднене раніше, прогнозувало суттєво кращий результат "Лівиці", з яким ця партія разом з "Громадянською платформою" могли б отримати мінімальну необхідну більшість у Сеймі.