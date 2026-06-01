Мадяр розповів, як він збирається усунути президента Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив про заплановані кроки, які допомогли б усунути з посади президента Тамаша Шуйока.

Угорський прем’єр виступив із відповідною заявою на пресконференції у понеділок. До того він разом із міністеркою юстиції провів зустріч із Шуйоком.

"Тамаш Шуйок підвів Угорську Республіку... В інтересах Угорщини, щоб ця інституція відновила свій авторитет, підірваний мовчанкою та бездіяльністю останніх років", – сказав він.

За словами Мадяра, на зустрічі із Шуйоком він сказав, що якщо той не піде у відставку добровільно, він поінформує представників партії "Тиса" про його рішення, і "ми негайно розпочнемо необхідні процедури".

"Згідно з основним законом, існує кілька варіантів його (президента. – Ред.) усунення. Ми внесемо необхідні поправки до основного закону; ми не будемо вдаватися до законодавства, розробленого під конкретну особу, а відновимо... угорське верховенство права та угорську демократію", – вказав прем’єр Угорщини.

Мадяр додав, що процедуру імпічменту не застосовуватимуть.

"Цей процес триватиме близько місяця; ми постараємося ухвалити необхідне законодавство якомога швидше, і так, усунення кожної маріонетки буде на порядку денному", – зазначив він.

Нагадаємо, 13 травня Мадяр заявив, що новий уряд дає час Шуйоку до кінця травня для того, щоб добровільно піти з посади, а в іншому разі допускає його усунення через поправки до основного закону. 18 травня Мадяр повторив свою вимогу.

Після цього Шуйок заявив, що не піде з посади.

31 травня Шуйок остаточно відмовився йти з посади після того, як у неділю минув кінцевий термін, встановлений новим урядом щодо його добровільної відставки.